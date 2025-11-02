Денис Сєдашов

40-річний кенійський марафонець Еліуд Кіпчоге оголосив про завершення кар’єри після Нью-Йоркського марафону, на якому фінішував 17-м з результатом 2:14.36.

Легендарний спортсмен є дворазовим олімпійським чемпіоном (2016, 2020) у марафоні, чемпіоном світу 2003 року на дистанції 5000 метрів і 11-разовим переможцем найпрестижніших марафонів світу. У його колекції — перемоги в Чикаго (2014), Берліні (2015, 2017-2018, 2022-2023), Лондоні (2015-2016, 2018-2019) та Токіо (2021).

Кіпчоге першим подолав дистанцію 42,195 км менш ніж за дві години в умовах спеціального проєкту INEOS 1:59 Challenge у 2019 році.

