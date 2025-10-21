Український ультрамарафонець випередив понад 200 суперників і здобув золото ЧС
Андрій Ткачук подолав 294,3 км за 24 години
близько 1 години тому
Фото: iRunFar/Deki Fourcin
Український ультрамарафонець і військовослужбовець ЗСУ Андрій Ткачук став чемпіоном світу з добового бігу IAU, який відбувся у Франції.
40-річний спортсмен із Закарпаття подолав 294,346 км за 24 години, випередивши понад 200 суперників . Його найближчий переслідувач, норвежець Йо Інге Норум, відстав на дев’ять кілометрів.
З 2022 року Андрій служить у Збройних силах України, де захищає країну в складі батальйону Січ.
Олімпійська чемпіонка підписала космічний контракт з Netflix за 7-серійний проєкт.
Поділитись