Володимир Кириченко

Вчора, 27 серпня, у Цюриху (Швейцарія) відбувся фінал Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту.

Україну на цьому турнірі представили Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Левченко з другої спроби зуміла подолати планку в 2,00 м – це її найкращий результат за останні 5 років.

Востаннє Юлія показала результат 2,00 м 19 серпня 2020 року на Меморіалі Ірени Шевінської в Бидгощі, Польща.

Українка не зуміла подолати планку в 2,02 метра з трьох спроб і завершила змагання на 4-му місці.

Нагадаємо, Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги в Цюриху.