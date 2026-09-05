Магучіх — друга у фіналі Діамантової ліги, Геращенко — у топ-5
Перемогу здобула Елеанор Паттерсон
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виборола срібну нагороду у фіналі сезону Діамантової ліги.
Українка поступилася першим місцем австралійці Елеанор Паттерсон, яка вперше у кар'єрі виборола цей титул.
Магучіх програє вирішальний старт серії другий рік поспіль.
Інша українська стрибунка Ірина Геращенко завершила змагання на 5-й позиції.
Дорощук розділив третю сходинку з олімпійським чемпіоном у фіналі Діамантової ліги.
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