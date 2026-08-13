Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала успішну кваліфікацію до фіналу чемпіонату Європи-2026 з легкої атлетики.

Лідерка збірної зізналася, що відбірковий етап проходив за складної погоди, а також поділилася налаштуванням на вирішальний старт. Слова наводить Суспільне Спорт.

Було дуже жарко — 30 градусів, сьогодні найспекотніший день. Ми вирішили стрибати 1.88 м, а потім одразу 1.91 м. Стрибнула, дуже рада. Тепер відпочину і буду готуватися до фіналу.

У голові немає зайвих думок — приїхала стрибати та отримувати кайф. Звісно, є бажання захистити титул і виграти третє «золото» чемпіонату Європи. Тим паче я бачила медалі на екранах: золота нагорода дуже гарна, тож хочеться піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.