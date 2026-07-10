Володимир Кириченко

Сьогодні, 10 липня, відбудеться фінал у секторі для жіночих стрибків у висоту в рамках чемпіонату України у Львові.

Початок – о 19.30. Пряма трансляція доступна на «Суспільне Спорт».

Участь у ньому візьмуть медалістки Олімпіади у Парижі – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Зазначимо, що Магучіх упродовж п’яти років не змагалася на національній першості на відкритому повітрі.

Раніше стало відомо, що Олег Дорощук виступить на етапі Діамантової ліги в Монако.