Магучіх і Геращенко – у фіналі чемпіонату України. Відеотрансляція
Ярослава упродовж 5 років не змагалася на національній першості на відкритому повітрі
11 хвилин томуПідписатися в
Геращенко і Магучіх / Фото - ФЛАУ
Сьогодні, 10 липня, відбудеться фінал у секторі для жіночих стрибків у висоту в рамках чемпіонату України у Львові.
Початок – о 19.30. Пряма трансляція доступна на «Суспільне Спорт».
Участь у ньому візьмуть медалістки Олімпіади у Парижі – Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.
Зазначимо, що Магучіх упродовж п’яти років не змагалася на національній першості на відкритому повітрі.
Раніше стало відомо, що Олег Дорощук виступить на етапі Діамантової ліги в Монако.