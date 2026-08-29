Магучіх, Левченко та Петрук заявлені на Континентальний тур у Гайльбронні
Чоловічий турнір відбудеться 29 серпня, жіночий — 30 серпня
Українські стрибуни у висоту виступлять на турнірі срібної серії Континентального туру в Гайльбронні (Німеччина).
До жіночого стартлиста з 12 атлеток увійшли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Цей старт є останнім перед фіналом Діамантової ліги та чемпіонатом світу.
У чоловічих змаганнях заявлений українець Роман Петрук. Його суперниками стануть Мутаз Баршим (Катар), Ву Санхьок (Південна Корея) та Ян Штефела (Чехія).
Чоловічий турнір відбудеться 29 серпня — о 17:40 за київським часом, жіночий — 30 серпня.
«Дуже рада за Ірину»: Магучіх висловилася щодо успіху Геращенко і свого четвертого місця у Цюриху.