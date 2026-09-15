«На мою думку, це божевілля, адже нічого не змінилося. Абсолютно нічого. Я теж би хотіла готуватися й тренуватися вдома, але мушу бути далеко від України, батьків і друзів. Ми повністю відірвані один від одного, тому ситуація просто божевільна.

Наприклад, Київ щойно тиждень був об’єктом атак. Удари лунають щодня, і жахливі відео поширюються безперервно. Моє рідне місто зазнало удару лише кілька днів тому, тож ситуація є шокуючою. На жаль, нічого не змінилося, але у нас є надія.

Я вірю, що надія допомагає нам жити й рухатися вперед, адже ми, українці, є сильними.

Я дуже вдячна Себастьяну Коу за його рішення [World Athletics зберегла відсторонення російських та білоруських спортсменів від змагань – прим. ред.], адже воно справді рішуче й сильне. Він завжди підтримував українських спортсменів і цікавився, як у нас справи. Він завжди каже, що найголовніше – це те, що ми живі й у безпеці. Я йому за це дуже вдячна».