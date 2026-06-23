Денис Сєдашов

Володар титулів WBA та WBO у крузервейті та чемпіон WBC у напівважкій вазі Давід Бенавідес прокоментував інформацію про можливий поєдинок проти Олександра Усика (25-0, 16 КО). Слова наводить Boxing News Online.

Американець підтвердив, що Туркі Аль аш-Шейх зацікавлений в організації цього бою.

Туркі Аль аш-Шейх не говорив зі мною напряму, але він спілкувався з людьми навколо мене і сказав, що хоче організувати цей бій. Але, чесно кажучи, я дуже поважаю Усика і зараз до цього не готовий. Якби він спустився в крузервейт, тогда так – ми могли б побитися в крузервейті. Але я не переходитиму у важчу вагу. Девід Бенавідес

Усик може втратити пояс WBC. Шатернікова назвала дедлайн для переговорів щодо бою з Кабаєлом.