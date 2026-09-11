Мальдера назвав своїх кумирів у футболі та найталановитішого українського гравця
Керманич збірної України відмітив талант Андрія Ярмоленка
Тренер збірної України Андреа Мальдера назвав своїх кумирів у футболі та виділив найталановитішого українського гравця.
Мальдера зазначив, що його футбольним кумиром є Андрій Шевченко, а серед тренерів прикладом для нього слугує Карло Анчелотті.
Найталановитішим українським футболістом спеціаліст назвав Андрія Ярмоленка.
У збірній України очікуються гучні зміни. Мальдера викличе чотирьох новачків.
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