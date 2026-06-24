Директор команди абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін розповів про поточну ситуацію навколо організації наступного поєдинку українця та можливе завершення його кар'єри.

За словами керівника команди, майбутній суперник оцінюється з повагою, проте остаточний вибір залежатиме від масштабів потенційного шоу та детального аналізу всіх наявних пропозицій. Наразі менеджмент веде переговори з кількома сторонами. Слова наводить Mirror.

Агіт Кабаєл – чудовий боєць, гідний чемпіон і людина, яку ми поважаємо. Тут немає нічого особистого, але бої такого масштабу не організовуються через соціальні мережі чи тиск громадськості. Олександр провів усю свою кар’єру, доводячи, хто він. На цьому етапі питання вже не в тому, що Усик комусь винен. Питання в тому, який захід можна влаштувати?

Олександр заслужив право ретельно оцінити кожен варіант. Ми розмовляємо з різними сторонами та розглядаємо всі можливості. Рішення буде прийнято до кінця цього тижня, і всі знатимуть, на якому етапі ми знаходимося. Ясність з’явиться дуже скоро.

Але одне, що люди повинні пам’ятати: коли боєць досяг усього, чого досяг Олександр, кожен його виступ стає особливим. Можливо, фанати вже бачили його на рингу востаннє. А може, попереду ще один розділ. Ми дізнаємося дуже скоро.