Неперевершена Маклафлін-Леврон на ЧС показала найкращий результат за останні 40 років
Сідні встановила рекорд США
близько 1 години тому
Американська легкоатлетка Сідні Маклафлін-Леврон завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу-2025 у бігу на 400 м.
Маклафлін-Леврон подолала дистанцію за 47,78 с. Це найкращий результат у світі за 40 років.
Світовий рекорд належить німкені Маріті Кох. У жовтні 1985 року вона пробігла дистанцію за 47,60 с.
Також це новий рекорд США у цій дисципліні.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2025. Токіо, Японія. 400 м, жінки
1. Сідні Маклафлін-Леврон (США) – 47,78
2. Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) – 47,98
3. Сальва Ейд Насер (Бахрейн) – 48,19
Нагадаємо, що Сідні є чотириразовою олімпійською чемпіонкою та чотириразовою чемпіонкою світу.
Раніше українки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко пробилися до фіналу ЧС у стрибках у висоту.
