Володимир Кириченко

Легендарний норвезький легкоатлет Карстен Варгольм здобув перемогу в фіналі з бігу на 400 метрів з бар’єрами на Євро-2026 з легкої атлетики.

Для Варгольма це вже третій поспіль титул чемпіона Європи у цій дисципліні та п'яте «золото» континентальної першості загалом у кар’єрі.

Норвежець виграв із перевагою у 1.24 секунди над найближчим переслідувачем, встановивши рекорд змагань.

ЧЄ проходить з 10 по 16 серпня у Бірмінгемі.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики. 400 м з бар’єрами. Чоловіки. Фінал

1. Карстен Варгольм (Норвегія) – 46.63 с

2. Еміль Агекум (Німеччина) – 47.87 с

3. Ісмаіл Незір (Туреччина) – 48.26 с

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