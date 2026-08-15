Варгольм виграв третє золото чемпіонату Європи поспіль на дистанції 400 м з бар’єрами
Легенда легкої атлетики не дає нікому шансів на континенті
Карстен Варгольм / Фото - Yahoo
Легендарний норвезький легкоатлет Карстен Варгольм здобув перемогу в фіналі з бігу на 400 метрів з бар’єрами на Євро-2026 з легкої атлетики.
Для Варгольма це вже третій поспіль титул чемпіона Європи у цій дисципліні та п'яте «золото» континентальної першості загалом у кар’єрі.
Норвежець виграв із перевагою у 1.24 секунди над найближчим переслідувачем, встановивши рекорд змагань.
ЧЄ проходить з 10 по 16 серпня у Бірмінгемі.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики. 400 м з бар’єрами. Чоловіки. Фінал
1. Карстен Варгольм (Норвегія) – 46.63 с
2. Еміль Агекум (Німеччина) – 47.87 с
3. Ісмаіл Незір (Туреччина) – 48.26 с
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