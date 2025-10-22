Оприлюднено календар Діамантової ліги-2026
Сезон стартує у травні та триватиме до вересня
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Організатори Діамантової ліги з легкої атлетики представили календар змагань на сезон-2026, опублікувавши розклад на офіційному сайті серії.
Новий сезон Діамантової ліги стартує у травні та включатиме 15 етапів. Фінал запланований на початок вересня.
Календар Діамантової Ліги 2026
8 травня – Доха
16 травня – Шанхай
23 травня – Сямень
31 травня – Рабат
4 червня – Рим
7 червня – Стокгольм
10 червня – Осло
26 червня – Париж
4 липня – Юджін
10 липня – Монако
18 липня – Лондон
21 серпня – Лозанна
23 серпня – Сілезія
27 серпня – Цюрих
4–5 вересня – фінал у Брюсселі
Нагадаємо, що Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги в Цюриху.