Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська поділилася емоціями від виступу на чемпіонаті Європи-2026, де вона виборола бронзову медаль у півмарафоні зі спортивної ходьби.

Спортсменка відзначила складність дистанції, покриття та рельєфу, а також оцінила свій виступ на фінішному відрізку. Слова наводить Суспільне Спорт.

Складна траса, складна дистанція. Ми її назвали трасою «Дивися під ноги», бо, не знаю, чи видно це на трансляції, але наживо дуже добре видно. По-перше, дуже багато переходів з асфальту на бруківку, з бруківки на плитку. Потім по шосе були ями. Їх старалися закрити, але не гладко: видно, що поклали новий асфальт. Потім проїхали автомобілі та просто підняли його. Складна траса, тому що багато поворотів. Вони не надто різкі, тому це більш-менш, але постійно вниз-вгору. І виходить так, що трохи вгору, мабуть, більше, ніж вниз. Але траса пройшла швидко. Через те, що ти багато кружляєш і повертаєш, коло не тягнеться довго, а проходить швидко. Єдине, чим я незадоволена, – мабуть, своїм фінішом. Двадцять перший кілометр не відпрацьований, або просто я вже віддала все, що мала. Коли давали інтерв’ю, від мене чекали фініш, як у 2022 році. Але сьогодні інші змагання, інший день, і я в іншому стані. Людмила Оляновська

Розклад виступів українців на Євро з легкої атлетики 15 серпня: фінал Магучіх та Геращенко.