Тетяна Степанова, тренерка чемпіонки Європи у стрибках у висоту Ярослави Магучіх, підбила підсумки виступу своєї підопічної та інших українок на континентальній першості.

Нагадаємо, Магучіх виграла золоту медаль ЧЄ-2026 з результатом 1.97 метра, здобувши свій третій поспіль титул чемпіонки Європи. Слова наводить Суспільне Спорт.

Вітер був у обличчя, але нам він взагалі не завадив. Я завжди беру Ярославу з першого кроку і відштовхування по секундоміру. Вона бігла дуже швидко. Холодно було, так. Також були незначні помилки в дузі, але ми це ще напрацюємо, адже попереду основний старт 11 вересня. Нехай усі українці вболівають за Ярославу!

Був прикольчик. Ярослава розтягнула кроки в дузі та вирішила взяти це силою, а потрібно було просто легенько триматися високо на стопі. Вона ж присіла, але видно, що є сила – це дуже здорово, що вона зробила такий силовий стрибок. Якби зробила все красиво й легко, то взяла б 1,95 м з першої спроби. І 2,01 м також можна було б брати.

У фіналі здивувала Марія Вукович. Ми з чоловіком завжди за неї вболіваємо, вона дуже мила та доброзичлива. Також дуже хотіли, щоб наша Іра взяла висоту. Геращенко взагалі героїня! Повернутися і так стрибати після народження дитини. Безсонні ночі вдома в Києві через обстріли, як і всі наші люди живуть. І так виступити – вона справжня молодець!