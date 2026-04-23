Кохан та Климець візьмуть участь у золотому етапі Континентального туру в Найробі
Фото: Getty Images
Українській легкоатлети Михайло Кохан та Ірина Климець виступлять на черговому етапі Континентального туру World Athletics категорії Gold. Змагання під назвою Kip Keino Classic прийматиме столиця Кенії — Найробі. Повідоляє Суспільне Спорт.
Український метальник молота раніше встиг відзначитися «золотом» на турнірі в турецькому Ізмірі та наразі є одним із фаворитів чоловічого сектора.
У жіночих змаганнях за нагороди боротиметься Ірина Климець. 31-річна легкоатлетка продовжує активний сезон після виступу на чемпіонаті Європи, де вона посіла восьме місце у фіналі.
Змагання пройдуть 24 квітня.
