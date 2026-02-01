Перестрибка вирішила долю золота: Петрук виграв чемпіонат України
Срібним призером став Дмитро Нікітін
близько 1 години тому
Український стрибун у висоту Роман Петрук став переможцем командного чемпіонату України після незвичної розв’язки з перестрибкою.
Разом із Дмитром Нікітіним та Кирилом Луценком він сформував трійку призерів — усі троє подолали висоту 2.11 м, а згодом і 2.16 м. Вирішальна планка 2.21 м не підкорилася жодному зі спортсменів.
За підсумками спроб бронзову нагороду здобув Кирило Луценко. Петрук і Нікітін продовжили боротьбу у перестрибці, однак обидва невдало виконали додаткові спроби спершу на 2.21 м, а потім і на 2.19 м.
Після цього Нікітін вирішив припинити перестрибку, що автоматично принесло золото Роману Петруку.
