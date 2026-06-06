Денис Сєдашов

Стрибун у висоту Роман Петрук став переможцем чоловічих змагань на командному чемпіонаті України-2026 з легкої атлетики.

Легкоатлет, який представляє Житомирську область, з третьої спроби підкорив планку на позначці 2.30 метра. Цей результат став для Петрука новим особистим рекордом у кар'єрі — раніше його найкращим показником була висота 2.26 метра.

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Окрім золота національної першості, українець виконав норматив на чемпіонат Європи-2026, а також повторив третій найкращий результат сезону у світі.

Левченко здобула перемогу на Континентальному турі у Фінляндії.