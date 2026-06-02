Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко повідомила у соціальній мережі про проблеми зі здоров'ям напередодні виступу на турнірі золотого рівня Світового континентального туру Paavo Nurmi Games у Фінляндії, який запланований на середу, 3 червня.

За словами спортсменки, причиною погіршення самопочуття стало харчове отруєння, яке вона спочатку вважала акліматизацією. Левченко зазначила, що не планує скасовувати участь у змаганнях, попри слабкість.

Те, що я назвала «акліматизацією», виявилось отруєнням. І вже тиждень я намагаюсь це побороти. Оскільки старти були заплановані заздалегідь, то буду «працювати» з тим, що є. Плюси — я худа. Мінуси — сили, де ви? Божий план іноді складніше, ніж ми можемо уявити. Юлія Левченко

Левченко та Геращенко оформили переможний дубль на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені.