Севілл – тріумфатор королівської дистанції на чемпіонаті світу-2025
Олімпійський чемпіон Парижа фінішував третім
близько 2 годин тому
Облік Севілл / Фото - Xinhua
Ямаєць Облік Севілл завоював золото на дистанції 100 м в рамках чемпіонату світу-2025, що проходить у Токіо.
Він показав результат 9,77 с. Це його перше золото чемпіонатів світу на 100 м у кар’єрі. Також це особистий рекорд Севілла.
Ще один ямаєць Кішан Томпсон завоював срібло, а олімпійський чемпіон-2024 американець Ноа Лайлс – бронзу.
Чемпіонат світу з легкої атлетики. Токіо, Японія. Біг на 100 м. Чоловіки
1. Облік Севілл (Ямайка) – 9,77 с
2. Кішан Томпсон (Ямайка) – 9,82
3. Ноа Лайлс (США) – 9,89
Нагадаємо, американка Тара Девіс-Вудголл з рекордом сезону виграла чемпіонат світу-2025.
