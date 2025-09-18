Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник поділилася враженнями від кваліфікації чемпіонату світу-2025. Спортсменці не вдалося подолати необхідну висоту для виходу у фінал. Слова наводить Суспільне Спорт.

Усе добре, сподобалося стрибати, публіка та шалена підтримка. Усе було супер, але є але. Трішки не вистачило. Якийсь був різнобій у спробах, хоча я була впевнена, що все буде добре. Не знаю, що сталося, яка проблема, але дуже шкода.

Як таких проблем не було. Лише одного разу зірвали мою мітку, і я розгубилася на 1,88 м. Я вже відміряла розбіг як треба і виконала другу спробу вдало. Це був єдиний момент. А так все добре, все спокійно, можливо занадто спокійно.

Не знаю, у мене немає слів, що завадило стрибнути вище. Можливо, ось це відчуття, що хочеться пройти кваліфікацію, мене притиснуло.

Адреналіну було саме стільки [скільки треба]. Було дуже велике бажання, яке мене затиснуло. Чи не стали на заваді погодні умови? Трішки потрапили під дощ, але, якщо чесно, я навіть не звертала уваги на це. У мене в голові була лише планка, тож було байдуже, що там відбувається: кричать чи не кричать, біжать чи ні. У мене в голові був лише розбіг і все.

Бралося 1,92 м, а тут ні? І 1,93 м бралося. Як це підсумувати… Дуже вплинула, мабуть, ця підготовка після зимового сезону: важко виходила на літо, не було гарних стрибків у тренувальному процесі. Це трішки зіграло зі мною невдалий жарт, бо не було такої стабільності по розбігу. Хотілося, щоб це було стабільно, а у кожній спробі виходило по-різному. Ловила цей момент, де можна було краще зловити себе у відштовхуванні, але бувало таке, що трішки хибила.