Ткачук фінішувала другою в бігу на 400 метрів з бар'єрами на Континентальному турі в Польщі
Українка подолала дистанцію за 55,44 секунди
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук посіла здобула срібну медаль у бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Континентального туру у Польщі.
Ткачук подолала дистанцію за 55,44 секунди.
Перемогу у забігу здобула представниця Португалії Діалло Фатумата, а третє місце посіла польська бігунка Ізабела Смолінська.
Континентальний тур. Результати бігу на 400 м з/б (жінки)
1. Діалло Фатумата (Португалія) – 54.31
2. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.44
3. Ізабела Смолінська (Польща) – 55.69
Геращенко виборола срібло на етапі Континентального туру у Варшаві.