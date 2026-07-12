Денис Сєдашов

Вікторія Ткачук виграла золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся у Львові. Спортсменка фінішувала з результатом 56,09 секунди. Цей турнір став для неї поверненням до змагань після пропуску сезону 2025 року через травму.

Друге місце посіла Аліна Кишкіна (56,79 с), а третій результат показала Ольга Машанєнкова (1.01,23 хв).

Чемпіонат України з легкої атлетики Біг на 400 м з бар’єрами, жінки:

Вікторія Ткачук (Донецька обл.) — 56,09 с Аліна Кишкіна (Дніпропетровська обл.) — 56,79 с Ольга Машанєнкова (Рівненська обл.) — 1.01,23 хв

Килипко виграла чемпіонат України у стрибках із жердиною.