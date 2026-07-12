Ткачук стала чемпіонкою України у бігу на 400 метрів з бар'єрами
Легкоатлетка фінішувала з результатом 56,09 секунди
близько 1 години томуПідписатися в
Вікторія Ткачук виграла золоту медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувся у Львові. Спортсменка фінішувала з результатом 56,09 секунди. Цей турнір став для неї поверненням до змагань після пропуску сезону 2025 року через травму.
Друге місце посіла Аліна Кишкіна (56,79 с), а третій результат показала Ольга Машанєнкова (1.01,23 хв).
Чемпіонат України з легкої атлетики Біг на 400 м з бар’єрами, жінки:
Вікторія Ткачук (Донецька обл.) — 56,09 с
Аліна Кишкіна (Дніпропетровська обл.) — 56,79 с
Ольга Машанєнкова (Рівненська обл.) — 1.01,23 хв
Килипко виграла чемпіонат України у стрибках із жердиною.