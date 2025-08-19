«Це 1 км від мого дому зараз». Українська легкоатлетка – про російський обстріл Харкова
Терористи продовжують знищувати все на своєму шляху
29 хвилин тому
Ірина Будзинська / Фото - Суспільне
Українська легкоатлетка Ірина Будзинська відреагувала на російський ракетний обстріл Харкова.
«У сусідньому будинку у моїх батьків була квартира, в якій я росла. Це 1 км від мого дому зараз».
Ірина спеціалізується на стрибках у довжину – минулого тижня вона вперше в кар’єрі виграла на міжнародному турнірі.
Нагадаємо, позавчора російська ракета зруйнувала спортзал Сумського державного університету.
