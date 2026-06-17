Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) висловив готовність замінити абсолютного чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) у поєдинку проти володаря тимчасового титулу WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО). Слова наводить Fightnews.

Я хочу стати триразовим чемпіоном світу. Є кілька сценаріїв для цього, і, до речі, я перебуваю у відмінному становищі. Я перебуваю на першому місці рейтингу WBC. Якщо кролик [Олександр Усик] відмовиться від бою з Кабаєлом, то тоді з Агітом поб’юся я.

Якщо бій з Джошуа не відбудеться через будь-які причини, то тоді я спробую стати триразовим чемпіоном світу в поєдинку з Кабаєлом. І я проведу цей бій на “Вемблі”. Він великий, нищівний мужик, якого я знаю ще з юних років.