Володимир Кириченко

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) схвалила перерозподіл нагород літньої Олімпіади-2012 в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба МОК.

Медалі було позбавлено Катерину Гулієву, яка у 2012 році здобула срібло у бігу на 800 м під прапором РФ. Причиною стало порушення антидопінгових правил.

Спортсменку було дискваліфіковано Спортивним арбітражним судом (CAS) у березні 2024 року. Апеляцію на це рішення було відхилено 23 травня 2025 року.

Таким чином, срібну медаль Ігор-2012 у бігу на 800 м отримала Памела Джеліма, бронзу – Алісія Монтаньйо.

З 2021 року Гулієва виступає під прапором Туреччини.

Нагадаємо, українець Олег Дорощук здобув бронзову медаль на етапі Діамантової ліги в Досі.