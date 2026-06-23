Ексросіянку позбавили срібної медалі Олімпійських ігор-2012
Відома причина цього рішення
близько 2 годин томуПідписатися в
Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) схвалила перерозподіл нагород літньої Олімпіади-2012 в Лондоні. Про це повідомляє прес-служба МОК.
Медалі було позбавлено Катерину Гулієву, яка у 2012 році здобула срібло у бігу на 800 м під прапором РФ. Причиною стало порушення антидопінгових правил.
Спортсменку було дискваліфіковано Спортивним арбітражним судом (CAS) у березні 2024 року. Апеляцію на це рішення було відхилено 23 травня 2025 року.
Таким чином, срібну медаль Ігор-2012 у бігу на 800 м отримала Памела Джеліма, бронзу – Алісія Монтаньйо.
З 2021 року Гулієва виступає під прапором Туреччини.
Нагадаємо, українець Олег Дорощук здобув бронзову медаль на етапі Діамантової ліги в Досі.
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