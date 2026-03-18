Реал втретє поспіль вибив Манчестер Сіті з Ліги чемпіонів
Містяни знову залишилися за бортом турніру
близько 3 годин тому
Манчестер Сіті і Реал / Фото - NY Times
Реал за сумою двох матчів обіграв Манчестер Сіті (5:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Мадридський клуб втретє поспіль вибив містян з найсильнішого клубного турніру Європи.
Минулого сезону Реал переміг Ман Сіті у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу (3:1, 3:2), а позаминулого – в 1/4 фіналу (3:3, 1:1 (5:4 по пенальті).
У сезоні-2022/23 Сіті обіграв Реал у півфіналі Ліги чемпіонів (1:1, 4:0), а у фіналі здолав Інтер (1:0).
Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін вийшов на другий тайм матчу проти Манчестер Сіті.