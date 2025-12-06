Український стрибун з жердиною показав найкращий результат у світі в категорії U-13
Він встановив це досягнення на турнірі Dinamo Odessa Pole Vaul Open Meeting
близько 1 години тому
Омелян Герасимчук / Фото - ФЛАУ
12-річний український стрибун з жердиною Омелян Герасимчук на турнірі Dinamo Odessa Pole Vaul Open Meeting подолав планку у 4,10 м. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України на своєму офіційному сайті.
Відповідний результат український атлет встановив 5 грудня. Змагання відбувалися у приміщенні.
Як повідомляє ФЛАУ, цей результат став найкращим у світі для спортсменів у віковій категорії U-13.
Зазначається, що цей рекорд не є офіційним, оскільки світові рекорди та рекорди Європи не реєструються для цієї вікової категорії атлетів.
