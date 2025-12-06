Володимир Кириченко

12-річний український стрибун з жердиною Омелян Герасимчук на турнірі Dinamo Odessa Pole Vaul Open Meeting подолав планку у 4,10 м. Про це повідомила Федерація легкої атлетики України на своєму офіційному сайті.

Відповідний результат український атлет встановив 5 грудня. Змагання відбувалися у приміщенні.

Як повідомляє ФЛАУ, цей результат став найкращим у світі для спортсменів у віковій категорії U-13.

Зазначається, що цей рекорд не є офіційним, оскільки світові рекорди та рекорди Європи не реєструються для цієї вікової категорії атлетів.

Нагадаємо, Дюплантіс і Маклафлін визнані найкращими атлетами року за версією World Athletics.