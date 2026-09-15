World Athletics оголосила господарів чемпіонатів світу 2029 та 2031 років
Кенійський Найробі та німецький Мюнхен обрані столицями майбутніх світових першостей з легкої атлетики
Рада Всесвітньої легкоатлетичної асоціації (World Athletics) затвердила господарів чемпіонатів світу з легкої атлетики 2029 та 2031 років. Світові форуми прийматимуть Кенія та Німеччина.
У 2029 році турнір відбудеться в Найробі на арені Касарані. Це буде перший в історії чемпіонат світу з легкої атлетики, який пройде на території Африки.
ЧС-2031 прийматиме Мюнхен. Змагання пройдуть на Олімпійському стадіоні, де в 2022 році відбувався мультиспортивний чемпіонат Європи.
Найближчий світовий форум з легкої атлетики прийматиме Пекін з 10 по 19 вересня 2027 року.
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