Онофрійчук здобула ще два золота на етапі Гран-прі в Брно
Українка тріумфувала у вправах з м'ячем та булавами
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула дві золоті медалі в окремих фіналах на етапі Гран-прі в чеському Брно.
Після тріумфу в багатоборстві українка посіла перші місця у вправах із м'ячем (28,450 бала) та булавами (29,450 бала), завершивши заключний етап сезону з трьома нагородами найвищого ґатунку.
Ще дві медалі здобула Поліна Каріка, яка виборола срібло у вправах з обручем та бронзу в фіналі з м'ячем.
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