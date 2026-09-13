Марсак здобув срібло на турнірі Tallinn Open з фігурного катання
Для спортсмена це був перший міжнародний старт у новому сезоні
Український фігурист Кирило Марсак здобув срібну нагороду на міжнародному турнірі Tallinn Open в Естонії. Для спортсмена це був перший міжнародний старт у новому сезоні.
За підсумками короткої та довільної програм Марсак посів друге місце в чоловічому одиночному катанні, набравши 219,97 бала.
За коротку програму українець отримав 75,51 бала (третій результат), а за довільну — 144,46 бала (другий результат).
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