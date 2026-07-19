Антонеллі виграв Гран-прі Бельгії, Хемілтон збив механіка на піт-стопі
Пілот Ferrari потрапив під розслідування
8 хвилин томуПідписатися в
На трасі Спа-Франкоршам відбулося Гран-прі Бельгії у Формулі-1.
Переможцем став пілот Mercedes Андреа Кіми Антонеллі, який завдяки цьому результату зміцнив своє лідерство у загальному заліку. Другу сходинку посів гонщик Ferrari Шарль Леклер, а трійку найсильніших замкнув Макс Ферстаппен із Red Bull.
Семиразовий чемпіон світу Льюис Хемілтон фінішував четвертим. Під час піт-стопу пілот Ferrari збив механіка.
Формула-1. Гран-прі Бельгії. Топ-10:
Андреа Кіми Антонеллі (Mercedes)
Шарль Леклер (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Льюис Хемілтон (Ferrari)
Оскар Піастрі (McLaren)
Ісак Хаджар (Red Bull)
Ландо Норріс (McLaren)
Габріел Бортолето (Audi)
Арвід Ліндблад (Racing Bulls)
Франко Колапінто (Alpine)
Наступний етап чемпіонату пройде 26 липня в Угорщині.
Ферстаппен — про Гран-прі Бельгії: «Спа — моя улюблена траса».