Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Китаю і став наймолодшим володарем поул-позиції в історії
Італієць зміг випередити Рассела та Гемілтона
близько 3 годин тому
У суботу, 14 березня, відбулася кваліфікація до гонки на другому етапі Формули-1 – Гран-прі Китаю.
Пілот Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі вперше в кар'єрі виграв кваліфікацію і став наймолодшим володарем поул-позиції, випередивши свого напарника Джорджа Расселла та гонщика Феррарі Льюїса Гемілтона.
Гран-прі Китаю. Шанхай Інтернешнл, Шанхай. Кваліфікація
1. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 1.32,064
2. Джордж Рассел («Мерседес») +0,222
3. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +0,351
4. Шарль Леклер (Феррарі) +0,364
5. Оскар Піастрі («Макларен») +0,486
6. Ландо Норріс («Макларен») +0,544
7. П’єр Гаслі «Альпін») +0,809
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,938
9. Ісак Хаджар («Ред Булл») +1,057
10. Олівер Бермен («Хаас») +1,228
Вибули після другого сегмента:
11. Ніко Хюлькенберг («Ауді»)
12. Франко Колапінто («Альпін»)
13. Естебан Окон («Хаас»)
14. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз»)
15. Арвід Ліндблад («Рейсінг Буллз»)
16. Габріел Бортолето («Ауді»)
Вибули після першого сегмента:
17. Карлос Сайнс («Вільямс»)
18. Алекс Албон («Вільямс»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартін»)
20. Валттері Боттас («Кадилак»)
21. Ланс Стролл («Астон Мартін»)
22. Серхіо Перес («Кадилак»)
Нагадаємо, Рассел виграв Гран-прі Австралії, Антонеллі – другий, топ-3 замкнув Леклер.