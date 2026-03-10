Денис Сєдашов

Етап Формули-1 у Джидді (Саудівська Аравія) ризикує випасти з календаря сезону-2026 через військові дії на Близькому Сході. Організатори намагаються зберегти гонку, проте ймовірність повної відміни етапу залишається високою.

За даними видання RacingNews365, сценарій із переносом Гран-прі на іншу дату наразі не розглядається. Якщо сторони не досягнуть згоди щодо безпекових гарантій, гонку буде скасовано без заміни.

Це призведе до скорочення сезону до 22 етапів і створить «порожній» квітень без жодного заїзду.

