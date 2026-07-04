Антонеллі виграв спринт на Гран-прі Великої Британії
На подіум також піднялися Льюїс Хемілтон та Ландо Норріс
33 хвилини томуПідписатися в
Пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі став переможцем спринтерської гонки на етапі Формули-1 у Великій Британії на трасі у Сільверстоуні.
Другим до фінішу прийшов британський пілот Ferrari Льюїс Хемілтон. Трійку призерів замкнув представник McLaren Ландо Норріс.
Головна гонка Гран-прі Великої Британії стартує в неділю, 5 липня, о 17:00 за київським часом.
Ферстаппен — про чутки щодо переговорів із McLaren: «Якщо щось зміниться, ви почуєте це від мене».