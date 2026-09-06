Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Шарль Леклер зазнав аварії під час гонки Гран-прі Італії Формули-1 у Монці. Монегаск вилетів у відбійник на швидкості 230 км/год, а перевантаження в момент удару могло сягати 50G. Про це повідомляє журналіст Джуліано Дучесса у соцмережі X.

За інформацією джерела, у медичному центрі підтвердили, що гонщик не зазнав серйозних ушкоджень. Після проходження обстеження Леклер вийшов до ЗМІ та прокоментував інцидент.

Toda de Charles.



Lo pierde solo, nadie lo toca; por lo que alcanzo a ver pisa esa rejilla de drenaje sobre esa zona y el coche se le "resbala", intenta corregirlo y adiós.



A unos 250 km/h el palo, de bastantes fuerzas G el golpe lateral, gracias al cielo y a la altísima… — Alonso, the Racer (@alonso_theracer) September 6, 2026

Антонеллі здобув перемогу на Гран-прі Італії.