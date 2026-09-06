Виліт на швидкості 230 км/год! Леклер потрапив у моторошну аварію в Монці
Перевантаження під час аварії сягало 50G
Пілот Ferrari Шарль Леклер зазнав аварії під час гонки Гран-прі Італії Формули-1 у Монці. Монегаск вилетів у відбійник на швидкості 230 км/год, а перевантаження в момент удару могло сягати 50G. Про це повідомляє журналіст Джуліано Дучесса у соцмережі X.
За інформацією джерела, у медичному центрі підтвердили, що гонщик не зазнав серйозних ушкоджень. Після проходження обстеження Леклер вийшов до ЗМІ та прокоментував інцидент.
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