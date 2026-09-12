Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії
Другий час у Антонеллі, а третій — Ферстаппена
Пілот McLaren Ландо Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Іспанії.
Другий результат показав Андреа Кімі Антонеллі з Mercedes, третім час у пілота Red Bull Макса Ферстаппена.
Головна гонка етапу відбудеться у неділю, 13 вересня. Старт заплановано на 16:00 за київським часом.
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