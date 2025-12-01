Михайло Цирук

Перший місяць зими, а разом з тим останній місяць 2025 року розпочався. Період різдвяно-новорічних свят приносить у великий спорт певне затишшя, однак деякі великі події все ж відбуваються. Пропонуємо до вашої уваги анонс найбільших спортивних заходів грудня, аби провести цей рік на правильній ноті.

Три етапи Кубка світу з біатлону

Разом з настанням зими завжди приходить біатлонний сезон (як і сезон у ще купі інших зимових видів спорту, менш популярних в Україні), і у грудні на нас чекає цілих три етапи Кубка світу. Перший, у шведському Естерсунді, вже стартував. В останні вихідні листопада відбулися естафети, класичні та змішані, і Україна в них, на жаль, не потішила.

Нова кампанія розпочалася для нашої команди з 15 місця в жіночій естафеті, яке здобули сестри Дмитренко, Олена Городна та Олександра Меркушина. Значно краще проявили себе чоловіки у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Богдана Цимбала та Дмитра Підручного. Попри три кола штрафу, наша команда зуміла потрапити до топ-10, ставши девʼятою.

А от у змішаних естафетах шкереберть пішло геть усе. В сингл-міксті Антон Дудченко та Олександра Меркушина стали 12-ми, а от у класичному Богдан Цимбал, Богдан Борковський, Анастасія Меркушина та Олена Городна посіли 18 позицію, і такий результат став найгіршим в історії показником України в цій дисципліні.

Стартовий етап Кубка світу 2025/26 триває, і вже завтра продовжиться особистими змаганнями. У вівторок, 2 грудня, на нас чекає жіноча індивідуальна гонка (16:30), а в середу, в той самий час, відбудеться й чоловіча. Завершать програму першого етапу спринти, які пройдуть 5 та 6 грудня, а також гонки переслідування, заплановані на 7 число.

Після етапу в Естерсунді до кінця року на нас чекає ще два: в австрійському Гохфільцені (12-14 грудня) та французькому Ансі (18-21 грудня).

Жіночий чемпіонат світу з гандболу

Ще одна велика подія, яка розпочалася наприкінці листопада - жіночий ЧС з гандболу. Тут Україна, на жаль, не представлена, однак світова першість від цього свого статусу не втрачає. Наразі вже зіграно більшу частину попереднього етапу, проте головна боротьба розпочнеться вже на наступному, тож усе найцікавіше, однозначно, попереду. Загалом турнір триватиме з 26 листопада по 14 грудня.

ЧС U-20 з хокею для України

Дуже відповідальним цей грудень буде і для українського хокею. Наша молодіжна команда U-20 зіграє на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А, де суперниками синьо-жовтих будуть збірні Казахстану, Австрії, Норвегії, Франції та Словенії. Турнір відбудеться з 7 по 13 грудня.

Минулого року наша команда цієї вікової категорії дуже впевнено пройшла дивізіон 1В, вигравши всі пʼять матчів та заслужено підвищившись у класі. Тепер же завдання - закріпитися на вищому рівні та, як мінімум, не повернутися назад.

Розвʼязка сезону Формули-1

Просто неймовірно, за своєю драматургією, склався цей сезон Формули-1. Протягом тривалої частини кампанії здавалося, що чемпіонської боротьби як такої у 2025 році не буде: Макларен домінує, у Ферстаппена проблеми з болідом, а окрім Супер-Макса кинути виклик Оскару чи Ландо ніхто не здатен.

Але Ферстаппен знову довів, що він - просто надлюдина. Після своєї перемоги у Катарі Макс обійшов в загальному заліку пілотів Оскара Піастрі, вийшов на друге місце, і тепер відстає від напарника Оскара, Ландо Норріса, на 12 очок, тобто залишається в боротьбі за титул до останньої гонки.

Для того, аби знову зробити неможливе та здобути його, нідерландцю потрібно виграти гонку і сподіватися, що Норріс посяде місце не вище за четверте, або ж просто потрапити на подіум та сподіватися, що конкурент не фінішує в очках.

Трохи важче поборотся за титул буде Оскару Піастрі: йому до Норріса 16 балів, тож австралієць має сподіватися на власну перемогу та непотрапляння напарника в топ-5. Спостерігати за всіма цими неймовірними інтригами можна вже найближчої неділі, 7 грудня з 15:00. Втім, радимо стежити за вирішальним вікендом починаючи з кваліфікації. Навіть якщо ви не є фанатом Ф-1, такі розвʼязки можуть раз і назавжди закохати в цей вид спорту.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Ну і куди ж без традиційного зимового десерту - молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20. Цього року, як і завжди, він традиційно стартує наприкінці грудня - 26 числа, і триватиме до 5 січня наступного року. Турнір відбудеться у США, тож фанати хокею можуть потрохи готуватися змінювати режим сну. Ну а якщо ви ще не бачили календар турніру, то ось невеличкий спойлер: у новорічну ніч на нас чекає зустріч США зі Швецією, а також поєдинок Канади та Фінляндії.

