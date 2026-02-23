Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс назвав свою ціль на сезон-2026. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Звичайно, я був би радий успішно захистити чемпіонський титул. Не думаю, що на мені лежить якась особлива, додаткова відповідальність… тобто в житті треба завжди відповідати за свої дії. Але я в будь-якому разі зроблю все можливе, щоб захистити титул чемпіона та продовжити перемагати.

Однак на нас чекає новий сезон, з новими випробуваннями. Так що не все так просто – і не вийде просто продовжувати робити те саме, що й минулого сезону.

На даний момент, з того, що я бачу, я розумію, що нам ще потрібно покращувати свій болід, якщо ми хочемо боротися за найвищі місця, якщо хочемо підійти до першої гонки сезону впевненими в собі. Але я почуваюся досить впевнено.

Безумовно, минулорічна перемога у чемпіонаті допомогла мені відчути впевненість. Розуміння того, що одного разу я вже зміг перемогти, додає впевненості, що я зможу зробити це знову. І це добре. Але сезон буде довгим, і мені потрібно переконатися, що я свою справу зроблю. І разом із командою ми повинні переконатися, що постараємося якнайкраще скористатися своїм шансом.