Доменікалі: «Переговори щодо проведення Гран-прі в Африці просуваються дуже добре»
Керівник Формули-1 розповів про зміни в календарі
Генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі розповів про переговори щодо розширення календаря та повернення етапів у нові регіони.
За словами керівника «Королівських перегонів», діалог про проведення Гран-прі в Африці просувається успішно, а також активні перемовини тривають з іншими країнами. Слова наводить RacingNews365.
Гадаю, я можу сказати, що переговори щодо Африки просуваються дуже добре. Наступного року ми знову повернемося до Португалії, знову будемо в Туреччині, а також ведемо інші переговори з країнами Південної Америки та на Далекому Сході. Одне можу сказати точно: ми отримуємо все більше запитів [на проведення другого етапу] з Китаю та Японії, але поки хочемо зберегти одну гонку в Китаї, оскільки нам необхідно зміцнити позиції на цьому ринку, перш ніж розглядати інші варіанти.
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