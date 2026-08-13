Денис Сєдашов

Команда Ferrari оновить силову установку болида SF-26, що підвищить його потужність щонайменше на 10 к.с. Про це повідомляє видання Autoracer.

Очікується, що модернізація дозволить скоротити час проходження кола на 0,2 секунди. Оновлення, розроблене за програмою додаткового розвитку (ADUO), дебютує на Гран-прі Італії в Монці (4–6 вересня).

Зміни передбачають встановлення нового турбокомпресора. Покращення ефективності турбіни та компресора оптимізує тиск і потік повітря на високих обертах, зменшуючи втрати потужності.

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