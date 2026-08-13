Керівник команди Формули-1 Mercedes Тото Вольфф прокоментував той факт, що німецький колектив востаннє здобував Кубок конструкторів у 2021 році, а титул у особистому заліку пілотів — у 2020-му. Слова наводить RacingNews365.

Завжди намагаюся відповідати власним очікуванням. Я абсолютно не звертаю уваги на думку оточуючих. Очевидно, якщо моя дружина чи колеги кажуть мені, що я працював недостатньо добре, я ставлюся до цього серйозно і намагаюся стати кращим. Щороку нашою метою було зробити все можливе і перемогти. По суті, саме тому ми тут — щоб вигравати чемпіонати.

Ми розуміли, що в минулому не могли перемагати, тому що машина ніколи не була достатньо хорошою, аби випередити того, хто знаходився попереду. Іноді це був Red Bull, іноді — McLaren. Найбільш реалістичною метою були друге та третє місця, саме їх ми й посідали, за винятком 2024 року. Думаю, якщо через 20–30 років подивитися на цей період, ви побачите, що за ці 15 років — якщо дивитися суто на статистику — у нас були вісім перших місць, третє, друге, четверте та друге. Тож це не катастрофа.