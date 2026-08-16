Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, який виступає за команду Red Bull, вказав на недоліки технічного регламенту 2026 року.

Нідерландський пілот зазначив, що через специфіку роботи силової установки та використання педалі газу висока швидкість у поворотах призводить до втрати часу на прямих. Слова наводить RacingNews365.

Якщо ти швидший у поворотах, через роботу педаллю газу втрачаєш більше на прямих після них. Так не повинно бути. У будь-яких гоночних серіях виграш часу в поворотах — це чиста перевага.

Зазвичай за це не карають на прямій, а зараз ти змушений думати: «О, мені потрібно використати іншу передачу». Це нівелює більшу частину часу на колі. Всі бачать щільну боротьбу, тому що ти просто не можеш зробити різницю — тобі не дають цього зробити, адже за це покарають на наступній прямій.