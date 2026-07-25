Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини, випередивши Хемілтона на 0,012 секунди
Головна гонка відбудеться 26 липня
близько 1 години томуПідписатися в
Пілот команди McLaren Ландо Норріс здобув свій перший поул у сезоні-2026 Формули-1, вигравши кваліфікацію Гран-прі Угорщини.
Британець мінімально випередив Льюїса Хемілтона з Ferrari — розрив між лідерами склав лише 0,012 секунди. Третій час показав ще один представник Скудерії Шарль Леклер.
Результати кваліфікації (топ-10):
Ландо Норріс (McLaren)
Льюїс Гемілтон (Ferrari)
Шарль Леклер (Ferrari)
Кімі Антонеллі (Mercedes)
Оскар Піастрі (McLaren)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Джордж Расселл (Mercedes)
Ізак Аджар (Red Bull)
Арвід Ліндблад (Racing Bulls)
Ніко Хюлькенберг (Audi)
Лідерство в загальному заліку продовжує утримувати Кімі Антонеллі (204 очки). Наступними йдуть Хемілтон (159), Расселл (154) та Леклер (126).
Головна гонка Гран-прі Угорщини відбудеться у неділю, 26 липня.
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