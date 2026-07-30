Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував кадрові перестановки в команді та назвав перебільшеними чутки про нестабільність у колективі з Мілтон-Кінса.

Нідерландець наголосив, що плинність кадрів є природним процесом для будь-якого професійного спорту, порівнявши Формулу-1 із футболом, де конкуренти завжди намагаються переманити найкращих фахівців.

Слова Ферстаппена наводить RacingNews365:

Для мене ця команда як друга сім’я. Звісно, були чудові періоди, але траплялися й складні часи. Зараз ми явно рухаємося в правильному напрямку.

За останні роки деякі люди залишили команду, але прийшли й нові фахівці. Як тільки хтось іде, одразу створюється враження, ніби відбувається щось драматичне. Але так влаштований професійний спорт — те саме відбувається і в футболі. Якщо хтось показує видатний рівень, інші клуби роблять усе, щоб його переманити. Мені здається, що люди надто драматизують ситуацію, ніби це трапляється тільки у нас. Це просто частина спорту.