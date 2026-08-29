Денис Сєдашов

Чинний чемпіон світу Формули-1 Ландо Норріс прокоментував у соціальній мережі підписання нового контракту з McLaren до 2030 року та заявив, що не розглядав варіанти переходу в інші команди.

За словами британського пілота, рішення залишитися в поточній стайні було для нього очевидним.

Інтерес з боку інших команд був, але з мого боку інтересу до інших команд не було. Чесно кажучи, це було найлегше рішення, яке мені коли-небудь доводилося ухвалювати в кар'єрі. Я ніколи не був людиною, яка постійно переходить з команди в команду. Я залишався з McLaren навіть у ті моменти, коли в минулому були можливості піти в іншу команду. Мені було комфортно тут, я хотів досягати хороших результатів і як і раніше вірив, що навіть у найскладніші періоди McLaren ми здатні досягти того, чого досягли за останні кілька років. У підсумку все це дійсно збулося. Звісно, я завжди думаю про майбутнє, але зараз у мене немає абсолютно жодних причин навіть розглядати іншу команду. Наприкінці кар'єри я буду дуже радий сказати, що McLaren — єдина команда, за яку виступав. Ландо Норріс

Офіційно: Норріс залишається в McLaren до 2030 року.