Пілот Ferrari Шарль Леклер у соціальній мережі опублікував пост, в якому підбив підсумки 2025 року, зазначивши, що поза гоночною трасою сезон для нього склався значно успішніше, ніж у чемпіонаті.

уже хороший рік поза трасою й водночас дуже складний — на трасі. Щиро дякую всім, хто стежить за мною та підтримує у всі моменти злетів і падінь. У 2026 році я викладуся на всі сто відсотків, щоб здобути ще більше перемог і досягти успіху в перегонах.

Бажаю всім приємних свят і до зустрічі в новому році.