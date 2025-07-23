Директор McLaren Зак Браун висловився про боротьбу за титул між пілотами команди Оскаром Піастрі та Ландо Норрісом. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ні, наш підхід до «правил папайї» не зміниться. Вони можуть боротися один з одним жорстко, але чисто, щоб намагатися набрати якнайбільше очок для команди.

Чи будемо оновлювати болід? Наразі всі команди значною мірою припиняють розвиток машин цього року. У нас все ще є щось, що ми розробили, але ці елементи ще не були випущені або встановлені на болід, але в центрі уваги в основному розвиток машини 2026 року.