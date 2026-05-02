Норріс виграв поул на Гран-прі Маямі, Антонеллі – другий, Ферстаппен замкнув топ-5
Алонсо поза двадцяткою кращих
близько 3 годин тому
1 травня відбулась кваліфікація до спринту на четвертому етапі Формули-1 – Гран-прі Маямі.
Перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Другий час показав Андреа Кімі Антонеллі із Мерседеса, топ-3 замкнув ще один гонщик Макларена Оскар Піастрі.
Формула-1. Гран-прі Маямі. Міжнародний автодром Маямі. Топ-10
1. Ландо Норріс («Макларен») - 1.27,869
2. Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») +0,222
3. Оскар Піастрі («Макларен») +0,239
4. Шарль Леклер («Феррарі») +0,370
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,592
6. Джордж Рассел («Мерседес») +0,624
7. Льюїс Гемілтон («Феррарі») +0,749
8. Франко Колапінто («Альпін») +1,451
9. Ісак Хаджар («Ред Булл») +1,553
10. П’єр Гаслі («Альпін») +1,605
Вибули після другого сегмента:
11. Габріел Бортолето («Ауді»)
12. Ніко Хюлькенберг («Ауді»)
13. Олівер Бермен («Хаас»)
14. Алекс Албон («Вільямс»)
15. Карлос Сайнс («Вільямс»)
16. Арвідл Ліндблад (Рейсінг Буллз)
Вибули після першого сегмента:
17. Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз»)
18. Естебан Окон («Хаас»)
19. Серхіо Перес («Кадилак»)
